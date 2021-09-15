15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminden Dortmund galibiyetine 14 milyon TL prim!

Beşiktaş yönetiminden Dortmund maçına dev prim!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Borussia Dortmund maçının kazanılması durumunda kesenin ağzını açacak. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi galibiyet primi olan 2.8 milyon Euro’nun yarısını (14 milyon TL) oyunculara dağıtma kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Dortmund maçı için kesinin ağzını açtı. Siyah-beyazlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin (28 milyon TL) yarısını (14 milyon TL) takıma vermeyi kararlaştırdı.

Lige iyi başlayan futbolcuların Dortmund maçında da ihtişamlı bir galibiyet alması halinde motivasyonu yükseltme amaçlı olarak bu primin yükseltime ihtimali olduğu da belirtildi. Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak 15, 6 milyon euro'yu kasasına koyan Beşiktaş, grup aşamasında ne kadar başarılı olursa elde ettiği geliri de o derece arttırmış olacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden takımlara aldıkları her galibiyet için 2,8 milyon euro, aldıkları her beraberlik için ise 930 bin euro ödeyecek. Gruptan çıkıp son 16 turuna kalan takımlara ise 9,6 milyon euro'luk bir ödeme yapılacak.

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