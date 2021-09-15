Son dakika spor haberi: Beşiktaş Borussia Dortmund maçında gözler Michy Batshuayi ile Erling Haaland'ın üzerinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Maç öncesi golcülerin performansı merak konusu olurken, iki takımda da sakat isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçlar oynanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.
Bu karşılaşmada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ile Dortmund'da Erling Haaland'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusu...
SAKAT OYUNCULARIN ÇOKLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan iki ekipte de sakat isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Temsilcimizde Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Alman ekibinde de Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer gibi isimler İstanbul kafilesinde yer almadı.
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