15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Batshuayi'den Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi flaş sözler! "Maç 2-1 biterse..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında taraftarı önünde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, eski takımına forma giyecek. Mücadele öncesi Alman ekibinde forma giyen vatandaşı Axel Witsel ile bir araya gelen Batshuayi, flaş bir tahminde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Batshuayi’den Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi flaş sözler! Maç 2-1 biterse...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.

Son dakika spor haberi: Batshuayi’den Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi flaş sözler! Maç 2-1 biterse...

MICHY BATSHUAYI

"Axel Witsel harika bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Saha içinde ve dışında tecrübeli biri. Kendisi genelde sakin biri. Borussia Dortmund'da altı ay oynadım. Büyük bir kulüp. Şehir, stadyum, taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Büyüleyici diyebilirim.

Son dakika spor haberi: Batshuayi’den Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi flaş sözler! Maç 2-1 biterse...

AXEL WITSEL

"Michy eğlenceli biri. İyi bir insan. Futbol konusunda çok kaliteli. Çok güçlü ve teknik açıdan iyi. Tam bir golcü. Sürekli milli takımda oynuyor. Neredeyse her zaman milli takıma çağrıldı. Söylediğim gibi eğlenceli biri, ama buluşmalarımıza genelde geç kalır. Bunu kendisi de biliyor. Ama onunla iyi bir ilişkimiz var. Onlara karşı ilk kez oynayacağım. Onlar hakkında hepimizin duyduğu şey stadın çılgın atmosferi. Tribünlerin dolu olup olmayacağını bilmiyorum. Yine de iyi ve çılgın bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Michy elbiseleri, giyinmeyi çok sever. Dragon Ball Z izler, hastasıdır. Batman... Evinde ona ait bazı şeyler var, nasıl derler? Küçük figürleri var. Sıkı bir Dragon Ball Z hayranıdır.

Son dakika spor haberi: Batshuayi’den Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi flaş sözler! Maç 2-1 biterse...

İKİ OYUNCUNUN SKOR TAHMİNİ

Batshuayi: "1-0 veya 2-1 Beşiktaş demek istiyorum. 2-1 biterse ikinci asisti ben yaparım."

Axel Witsel: "Tahmin yapmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ni bilirsiniz, özel maçlardır. Ama Dortmund'a galibiyetle dönmek istiyoruz. Skor vermem gerekirse 2-1 Dortmund derdim."

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