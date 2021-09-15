15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş - Dortmund | İlk 11’ler belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Büyük heyecan başlıyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 1. hafta maçında Dortmund ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta ise Alex Teixeira, Umut Meraş ve Domagoj Vida maçta oynayamayacak. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer kadroda yer almıyor. Heyecan dolu Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.

DORTMUND 6 EKSİKLE GELDİ!

Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı. Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.

İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler:

Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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