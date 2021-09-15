Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu!
Büyük heyecan başlıyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 1. hafta maçında Dortmund ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta ise Alex Teixeira, Umut Meraş ve Domagoj Vida maçta oynayamayacak. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer kadroda yer almıyor. Heyecan dolu Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.
BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.
DORTMUND 6 EKSİKLE GELDİ!
Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı. Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.
İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler:
Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.
BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası