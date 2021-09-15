Beşiktaş Borussia Dortmund canlı izle (Beşiktaş-Borussia Dortmund canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Umut Meraş, Vida ve N'Koudou'dan yoksun sahaya çıkan siyah-beyazlılar; Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor. Dev karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.
BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkıyor.
DORTMUND 6 EKSİKLE GELDİ!
Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı. Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.
İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler:
Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.
BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
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