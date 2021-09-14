Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kazandığı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında en önemli pay sahiplerinden birisi konumundaydı. 20 yaşındaki file bekçisi, çıkışını bu sezon da sürdürüyor. Genç oyuncu, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 44 lig maçının 21'inde gol yemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Lider Beşiktaş, savunması ile Avrupa'da zirveye çıktı. Siyah beyazlılar bu sezon ligde hiç gol yemezken Fransız Nice ile birlikte Avrupa'da en az iki hafta oynanan ligler arasında gol yemeyen iki ekipten biri oldu. Sezona da fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın talebeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 kez ağları sarstı ve hiç gol yemedi. İlk haftası oynanan Yunanistan ligi dışında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, İskoçya, Avusturya gibi üst düzey liglerde Beşiktaş ve Nice dışında gol yemeyen takım kalmadı. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu da performansı ile bu başarıda büyük rol oynarken ceza sahası içinden iki, ceza sahası dışından iki olmak üzere toplam 4 net kurtarışa imzasını attı. %100'lük kurtarış başarısına ulaşan 20 yaşındaki file bekçisi, 29 Ocak 2020'de Sergen Yalçın göreve geldiğinde 50 bin Euro olan piyasa değerini de 5 milyon 500 bin Euro'ya yükseltti.

21 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ersin, Sergen Yalçın ile 3 sezonda toplam 44 lig maçına çıkarken, 21 maçta kalesini gole kapattı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ