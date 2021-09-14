14 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu çıkışını sürdürüyor!

Ersin’in yükselişi sürüyor! İşte dikkat çeken o istatistik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.09.2021

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kazandığı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında en önemli pay sahiplerinden birisi konumundaydı. 20 yaşındaki file bekçisi, çıkışını bu sezon da sürdürüyor. Genç oyuncu, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 44 lig maçının 21'inde gol yemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Lider Beşiktaş, savunması ile Avrupa'da zirveye çıktı. Siyah beyazlılar bu sezon ligde hiç gol yemezken Fransız Nice ile birlikte Avrupa'da en az iki hafta oynanan ligler arasında gol yemeyen iki ekipten biri oldu. Sezona da fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın talebeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 kez ağları sarstı ve hiç gol yemedi. İlk haftası oynanan Yunanistan ligi dışında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, İskoçya, Avusturya gibi üst düzey liglerde Beşiktaş ve Nice dışında gol yemeyen takım kalmadı. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu da performansı ile bu başarıda büyük rol oynarken ceza sahası içinden iki, ceza sahası dışından iki olmak üzere toplam 4 net kurtarışa imzasını attı. %100'lük kurtarış başarısına ulaşan 20 yaşındaki file bekçisi, 29 Ocak 2020'de Sergen Yalçın göreve geldiğinde 50 bin Euro olan piyasa değerini de 5 milyon 500 bin Euro'ya yükseltti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! "Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?"

21 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ersin, Sergen Yalçın ile 3 sezonda toplam 44 lig maçına çıkarken, 21 maçta kalesini gole kapattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın kararsız! Dortmund maçında... Yalçın kararsız! Dortmund maçında...
Eski milli futbolcu açıkladı! Almanlar 3 isimden korkuyor Eski milli futbolcu açıkladı! "Almanlar 3 isimden korkuyor"
Dortmund cephesinden Beşiktaş itirafı! Dortmund cephesinden Beşiktaş itirafı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör