MONTERO BİR ADIM ÖNDE



Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Serger Yalçın'ın transferin son günlerinde takıma yeniden dahil edilen Francisco Montero ile Necip Uysal arasında tercihini yapması bekleniyor. Genç İspanyol stoper, bu sezon henüz forma giymezken geçen sezon şans bulduğunda ise taraftarın beğenisini kazanmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasına stoperde başlayan Necip ise hatasız oyunuyla rakip hücumculara göz açtırmadı. Tecrübeli teknik adamın yarınki mücadeleye asıl mevkisi stoper olan Montero ile başlaması bekleniyor.

