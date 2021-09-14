14 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! "Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?"

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni, Borussia Dortmund maçı ile başlayacak. Siyah beyazlılar, Alman devi ile evinde karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, henüz stoper bölgesi için kararını veremedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sakatlığı canları sıktı. Siyah-beyazlılarda kritik Dortmund maçında savunmada Welinton'un yanında Montero veya Necip Uysal'dan birisi şans bulacak. 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen Hırvat stoper, Borussia Dortmund maçının yanı sıra Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarını da kaçırması beklenirken Teixeira ise 3 maç takımdan uzak kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Dortmund maçında Welinton'un yanında stoperde kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?

MONTERO BİR ADIM ÖNDE

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Serger Yalçın'ın transferin son günlerinde takıma yeniden dahil edilen Francisco Montero ile Necip Uysal arasında tercihini yapması bekleniyor. Genç İspanyol stoper, bu sezon henüz forma giymezken geçen sezon şans bulduğunda ise taraftarın beğenisini kazanmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasına stoperde başlayan Necip ise hatasız oyunuyla rakip hücumculara göz açtırmadı. Tecrübeli teknik adamın yarınki mücadeleye asıl mevkisi stoper olan Montero ile başlaması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?

SADECE '1' KEZ STOPER OYNADI

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip, Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları da dahil 10 maçta görev aldı. Sadece 1 kez stoperde oynarken 2018'de Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e karşı Vida'nın cezası nedeniyle savunmanın göbeğinde oynadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?

DEVLER LİGİ'NDE 2 KEZ GÖREV ALDI

Vida'nın sakatlığının ardından Montero'nun oynama ihtimalinin doğmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan genç oyuncuya destek oldu. Montero, Atletico'da 2018'de 2-0 kazanılan Dortmund maçında ikinci yarıda oyuna girerken 0-0 biten Club Brugge maçında da 90 dakika forma giymişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın kararsız! Borussia Dortmund maçında kimi oynatsam?

SERGEN HOCA KONUŞUYOR

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund hazırlıklarını bugün saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 16.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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