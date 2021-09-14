14 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı galibiyet primi belli oldu!
Geçtiğimiz sezonun son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmaya hak kazanmıştı. Siyah beyazlılar, ilk maçına yarın Borussia Dortmund karşısında çıkacak. Kartal, Alman ekibiyle Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Beşiktaşlı idarecilerin müsabakaya özel belirlediği galibiyet primi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Yönetimi, yarın oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi'nde Kartal, eğer Dortmund'u devirirse yaklaşık 14 milyon TL'lik gelir takıma dağıtılacak.
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