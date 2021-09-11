11 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp oldu!

Beşiktaş - Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.


Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek.

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