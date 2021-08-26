26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakcı harekatı!

Stoper transferinde sürpriz! Görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'un kapısını çaldı. Siyah beyazlılar takas teklifini sunarken, Konyaspor ise bonservis istedi. 26 yaşındaki savunmacı için pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu "Sahada 8 yabancı yer alabilir" kuralından sonra yerli futbolcu arayışları hız kazandı.

Fotomaç'ın haberine göre, Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ı bırakmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından siyah-beyazlılar tüm enjerjisini, Konyasporla 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ve Sergen Yalçın'ın da onay verdiği başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için harcıyor.

Beşiktaş, transferi bitirmek için takas ve bir miktar para önerirken; Konyaspor'un ise takasa sıcak bakmadığı ve bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Abdülkerim Bardakcı için pazarlıklar sürüyor. Bardakçı, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor.

Abdülkerim Konya'da 84 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

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