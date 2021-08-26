Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'un kapısını çaldı. Siyah beyazlılar takas teklifini sunarken, Konyaspor ise bonservis istedi. 26 yaşındaki savunmacı için pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta TFF'nin bu sezon uygulamaya koyduğu "Sahada 8 yabancı yer alabilir" kuralından sonra yerli futbolcu arayışları hız kazandı.

Fotomaç'ın haberine göre, Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ı bırakmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından siyah-beyazlılar tüm enjerjisini, Konyasporla 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ve Sergen Yalçın'ın da onay verdiği başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için harcıyor.

Beşiktaş, transferi bitirmek için takas ve bir miktar para önerirken; Konyaspor'un ise takasa sıcak bakmadığı ve bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Abdülkerim Bardakcı için pazarlıklar sürüyor. Bardakçı, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor.

Abdülkerim Konya'da 84 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

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