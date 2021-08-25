Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü'den Fabrice N'Sakala açıklaması!
Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu. Ülkü, "Yaptığımız detaylı analizlerin sonrasında oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde herhangi bir sorun olmadığını gözlemlemiş olduk. Oyuncumuzun yaşadığı süreci tüm sporcuların yaşayabilme ihtimalinin olduğunu gözlemledik. Oyuncumuz şu an antrenman yapabilecek durumda ancak biz kontrol amaçlı şu an için çıkmasını istemiyoruz. Milli ara sonrasında takıma dönmüş olacak." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş kulüp doktoru Kerem Ülkü, canlı yayında yaptığı açıklamada Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin konuştu.
İşte o sözler;
"Yaptığımız detaylı analizlerin sonrasında oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde herhangi bir sorun olmadığını gözlemlemiş olduk. Oyuncumuzun yaşadığı süreci tüm sporcuların yaşayabilme ihtimalinin olduğunu gözlemledik.
Oyuncumuz şu an antrenman yapabilecek durumda ancak biz kontrol amaçlı şu an için çıkmasını istemiyoruz. Milli ara sonrasında takıma dönmüş olacak."
NE OLMUŞTU?
Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının 71. dakikasında herkesin yüreğini ağzına getiren üzücü bir olay yaşanmıştı. Siyah beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice N'Sakala, topsuz alanda fenalaşınca yere yığılmıştı. Dizlerinin üzerinde yavaş yavaş çöktüğü sırada kustuğu görülen N'Sakala, daha sonra yere yatmıştı. N'Sakala'nın fenalaştığını fark eden siyah beyazlı takımın yedek futbolcularından Necip Uysal, koşa koşa sahaya girerek takım arkadaşının yanına giderek ilk müdahaleyi yapmıştı.
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