21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ljajic çıkmazı

Ljajic çıkmazı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Adem Ljajic, kadro dışı bırakılmasının ardından instagram hesabından tepki toplayan bir paylaşımda bulunmuştu. Yıllık 3.2 milyon euro kazanan Ljajic'in gelen teklifi sevgilisi nedeniyle geri çevirdiği ortaya çıktı. (BJK spor haberi)

Spartak Moskova'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık teklifinde bulunduğu; Beşiktaş'ın "evet" dediği ancak Ljajic'in kız arkadaşının Moskova'da yaşamak istememesi nedeniyle Sırp yıldızın teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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