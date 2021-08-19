Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, siyah beyazlılar ile antrenmana çıkmadı. Takımdan ayrılması da gündemde olan yıldız futbolcunun, Süper Lig ekibi Rizespor ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosuna önemli yıldızları katmaya devam ederken, diğer yandan gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Bir süredir Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Tyler Boyd, Süper Lig ekibi Rizespor ile transfer görüşmelerini sürdürmesi sebebiyle antrenmana çıkmadı. 26 yaşındaki ABD'li futbolcunun transferinin açıklanması bekleniyor.

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