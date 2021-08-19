20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferinde flaş gelişme! Sassuolo...

Transferde flaş gelişme! Kaan Ayhan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi yapmak istiyordu. Siyah beyazlıların, İtalya'nın Sassuolo kulübünden kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Sassuolo, 8 milyon euro bonservis talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi.

Yeşil siyahlılar, milli oyuncuyu kiralamaya yanaşmazken, bonservis talep etti.

İŞTE O RAKAM

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Sassuolo, Beşiktaş'tan 8 milyon Euro talep etti.

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