Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi yapmak istiyordu. Siyah beyazlıların, İtalya'nın Sassuolo kulübünden kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Sassuolo, 8 milyon euro bonservis talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalyan ekibi Sassuolo, Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kaan Ayhan konusunda kararını verdi.

Yeşil siyahlılar, milli oyuncuyu kiralamaya yanaşmazken, bonservis talep etti.

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A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Sassuolo, Beşiktaş'tan 8 milyon Euro talep etti.

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