Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
MARTIN CACERES
Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.
JAROME BOATENG
Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Boateng biraz fazla bir ücret istese bile Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.
PABLO MARI
3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.
STEFANO DENSWIL
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.
SALİH ÖZCAN
Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Köln'de kalmaya karar veren Salih Özcan için şartları zorlamaya devam ediyor. Beşiktaş, genç futbolcu ve kulübünü ikna edebilirse Salih Özcan Kartal olabilecek.
KAAN AYHAN
Beşiktaş, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı isterken, İtalyanlar da Ersin Destanoğlu'nu talep etti. Kıran kırana pazarlıklarda sona gelindi. Siyah-beyazlılar, Ersin'i Çizme'ye gönderip Kaan'ı kadrosuna katacak.
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