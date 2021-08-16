Beşiktaş'ın yeni transferinden Michy Batshuayi'den 'kartal' paylaşımı!

Forvet bölgesi için Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'kartal' paylaşımı yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Chelsea'den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, henüz İstanbul'a gelmeden ilk Beşiktaş paylaşımını yaptı. Belçikalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı 'kartal' paylaşımı ile Beşiktaşlı taraftarların gönlünü şimdiden fethetti.

İşte o paylaşım...

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