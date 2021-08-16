17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferinden Michy Batshuayi'den 'kartal' paylaşımı!

Batshuayi’den ’kartal’ paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Forvet bölgesi için Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'kartal' paylaşımı yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Chelsea'den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, henüz İstanbul'a gelmeden ilk Beşiktaş paylaşımını yaptı. Belçikalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı 'kartal' paylaşımı ile Beşiktaşlı taraftarların gönlünü şimdiden fethetti.

İşte o paylaşım...

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