Beşiktaş'tan flaş karar! Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. TFF'nin aldığı yeni yabancı kararı sonrasında 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic'i kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncu çalışmalarına bireysel olarak devam edecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. Anlaşma sağlanan Batshuayi'nin de takıma gelmesiyle birlikte 16 yabancı futbolcu olacak siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla Sırp yıldız Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, N'Sakala, Rosier, Douglas, Josef, Atiba, Teixeira, Larin, N'Koudou, Tyler Boyd, Ghezzal, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Jeremain Lens olmak üzere kadrosunda 15 yabancı bulunuyor.

Michy Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 16 çıkarken, yeni sezonda takımlar 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla Ljajic'in takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceğini açıkladı:

Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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