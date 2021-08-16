Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanlarına çıktı
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Teixeira ve Mert Günok, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamladı.
Siyah-beyazlılarda, yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok da takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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