17 Ağustos 2021, Salı
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Mert Günok resmen Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarına hız veren ve bu dönemde kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, son olarak Başakşehir'den ayrıldığını açıklayan Mert Günok'u renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde korurken takımı güçlendirmeye devam ediyor.
Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'i kadrosunda tutmayı başaran siyah beyazlılar, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Teixeira'yı da resmen transfer etmişti.
Batshuayi ile de anlaşan Kartal, kaleci transferini de noktaladı. Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı.
İşte siyah beyazlılardan yapılan o paylaşım:
🧤 Beşiktaş'a hoş geldin Mert Günok#KaleDuvar pic.twitter.com/dugjFcgMtq— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 15, 2021
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