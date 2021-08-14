14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: David Luiz'den transfer sözleri! Beşiktaş...

David Luiz’den transfer sözleri! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'de açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Savunmaya kaliteli bir stoper arayışında olan siyah beyazlıların, listesindeki isimlerden olan David Luiz'den, geleceğine dair flaş sözler geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'e Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta yoğun bir transfer mesaisi veriliyor. Golcü sorununu Batshuayi ile anlaşarak çözen Kartal'ın yeni hedefi bir stoper... Siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden biri de David Luiz'di. Brezilyalı futbolcu geleceğine dair flaş bir açıklama yaptı.

Deneyimli stoper, "Yeni kulübümün hırslı bir kulüp olmasını istiyorum. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirisi kalbime dokunmadı. Yüksek seviyede kalmak istiyorum, belki de bu Premier Lig olur" dedi.

34 yaşındaki tecrübeli yıldız, kariyerine Vitoria'da başladı. Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal gibi üst düzey takımların formalarını giyen Luiz, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 56 kez terletti. Son olarak Arsenal'de top koşturan Brezilyalı yıldız şu an kulüpsüz...

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