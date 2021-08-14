Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi! Stefano Denswil ile görüşmeler başladı
Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Vodafone Park'ta Rizespor'u 3-0 yenerek haftaya 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Batshuayi'yi açıklamasının ardından siyah beyazlılarda gözler stoper transferine çevrildi. Kartal, gündemindeki sürpriz bir ismi aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın, Stefano Denswil ile görüşmelere başladığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyetile moralli başlayan son şampiyon Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transfer ateşini yaktı. Başarılı çalıştırıcı karşılaşmanın ardından Belçikalı golcü Batshuayi ile anlaştıklarını duyurdu.
Bu transfer gelişmesinin ardından Beşiktaş'ın gündemi hareketliliğini koruyor. Siyah-beyazlılarda stoper arayışı devam ederken gündeme gelen son isim Stefano Denswil oldu.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.
STEFANO DENSWIL KİMDİR?
7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Surinam asıllı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. 2015'in ocak ayında Club Brugge'e transfer olan başarılı stoper, 2019'da Bologna'ya 6 milyon euro karşılığında geldi.
Denswil, geçtiğimiz sezon eski takımı Brugge'de 6 aylığına kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcu, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı.
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