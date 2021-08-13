Süper Lig, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Yeni sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede ev sahibi ekibin ABD'li futbolcusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan taraftarın en çok merak ettiği isim olan Rachid Ghezzal, bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

2021-2022 sezonu öncesi açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy



İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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