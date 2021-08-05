Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın joker oyuncusu Güven Yalçın!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon çifte kupa sevinci yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon da 3 kulvarda başarılı olmak istiyor. Yalçın kadroya yapılacak hamleler üzerinde dururken bir yandan da joker olarak bazı futbolcularından yararlanmak istiyor. Bu nedenle öne çıkan futbolculardan birisi de Güven Yalçın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK haberleri)
Transfer çalışmalarında sona yaklaşan çifte kupalı Beşiktaş'ta yeni sezon planlar netleşti. Alex Teixeira, Ghezzal ve bir stoper ile bir golcü alarak bu dönemi kapatmak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon kurgusu üzerinde son dokunuşlarını yapıyor.
Klasik bir 10 numaralı sistem yerine iki sekiz numaralı bir sistem kurarak kafasındaki taktik anlayışı sahaya yansıtmaya çalışan siyah-beyazlı teknik adam, bir yandan da yabancı kısıtlamasının getireceği zorlukları aşmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz sezon, Rıdvan ve Ersin'i sürekli oynatarak, yabancı kısıtlaması sorununa çözüm üreten Sergen Yalçın, bu sezon da Rıdvan ve Ersin'den yine yararlanacak. Yabancı kısıtlamasının getireceği zorlukları bilerek, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerine onay veren Yalçın, bu isimlerin yanında Oğuzhan, Gökhan ve Necip gibi yerli oyunculardan da yararlanacak.
Sekiz numara adayları olarak Alex Teixeira, Oğuzhan, Ljajic ve Salih Uçan gibi isimleri belirleyen Sergen Yalçın, maçın niteliğine göre bu isimlerden bir ikili oluşturacak. Atiba Hutchinson'ı da bu grupta değerlendirmeyi düşünen başarılı çalıştırıcı, oyuncu rotasyonunu en doğru şekilde yapmaya çalışacak.
JOKER GÜVEN
Milliyet yazarı Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sergen Yalçın, kadrosundaki tüm isimlerden doğru şekilde yararlanmak istiyor. Transfer planlamaları sırasında özellikle yabancı sayısından kaynaklanacak sorunları masaya yatırarak bir kadro mühendisliği yapan Sergen Yalçın, Güven Yalçın'ı hücum bölgesinin jokeri olarak kullanmayı planlıyor.
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