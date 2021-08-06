06 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş Luuk de Jong gelişmesi!

Flaş Luuk de Jong gelişmesi! Sevilla...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alex Teixeira transferini de bitiren ve gelecek hafta oyuncuyu İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılar, Luuk de Jong'u renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Yönetimin, Hollandalı futbolcuya teklifini ilettiği öğrenilirken; hem tecrübeli golcünün hem de Sevilla'nın teklife sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Sevilla formasını giyen Luuk de Jong'a teklifini iletti. Euro 2020'de sakatlık geçiren Hollandalı yıldızın sağlık raporlarını inceleyen sağlık kurulunun olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetim De Jong ile temas kurdu.Takvim'in haberine göre; Sevilla ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, tecrübeli yıldızı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Hem İspanyol kulübü hem de De Jong'un teklife sıcak baktığı belirlendi.

Yeni sezonda Sevilla kadrosunda olması beklenmeyen Luuk de Jong'un rotası büyük intimalle Beşiktaş olacak.

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