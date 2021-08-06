06 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Okereke transferinde rakip çıktı!

Kartal’a Okereke transferinde rakip çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Siyah- beyazlılar Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi kiralamak istiyor. Ancak Kartal'a transferde rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

Siyah- beyazlılar Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi kiralamak istiyor. Club Brugge'ün İtalyan ekibi Spezia'dan 8 milyon euroya 2019'da transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı ismin forvet olarak geldiği ancak Belçika'da iki sezonda kanat olarak oynadığı vurgulandı.

Fotomaç'ın İtalyan ANSA Haber Ajansı'nda derlediği habere göre, Beşiktaş'ın gündeminde olan David Okereke için Sampdoria'nın devrede olduğu iddia edildi. Haberde Club Brugge'ün yıldız futbolcu için 5 milyon euro istediği yazıldı.

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