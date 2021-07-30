30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Valentin Rosier...
Beşiktaş, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, akşam antrenmanında kondisyon ve taktik çalıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, antrenman sırasında futbolcularla bir araya gelerek selamlaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Futbolcumuz Valentin Rosier, antrenman sırasında futbolcularımızla bir araya gelerek selamlaştı. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandı. Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarına, yarın (31 Temmuz) saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek" denildi.
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