LUUK DE JONG

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ