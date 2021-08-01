01 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

EMRE MOR

Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre; Beşiktaş, Diego Costa teklifini yükseltti. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Urugaylı stoper Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Diego Costa, Emre Mor... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.

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