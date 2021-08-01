01 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi klasında bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, stoper bölgesini de güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Cagliari forması giyen Diego Godin'i listesine alırken, Uruguaylı stoperden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...

Deneyimli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de stoper... Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'ın bu bölge için gündemine aldığı ilk isimde Urugaylı savunmacı Diego Godin'di. Ancak yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...

Beşiktaş, stoper hattına takviye yapmak için Urugaylı stoper Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor.

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...

Siyah-beyazlıların en son 2 senelik teklifte bulunduğu tecrübeli stoperin, maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalabileceği iddia edildi.

Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...

Kariyerine ülkesinin takımlarından Defensor'da başlayan Diego Godin, sırasıyla Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter ve Cagliari'de forma giydi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, 146 kez de Uruguay Milli Takımı forması giydi.

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