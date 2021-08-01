Diego Godin'den kötü haber! Beşiktaş ve transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi klasında bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, stoper bölgesini de güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Cagliari forması giyen Diego Godin'i listesine alırken, Uruguaylı stoperden kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Deneyimli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de stoper... Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'ın bu bölge için gündemine aldığı ilk isimde Urugaylı savunmacı Diego Godin'di. Ancak yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Beşiktaş, stoper hattına takviye yapmak için Urugaylı stoper Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor.
Siyah-beyazlıların en son 2 senelik teklifte bulunduğu tecrübeli stoperin, maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalabileceği iddia edildi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Defensor'da başlayan Diego Godin, sırasıyla Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter ve Cagliari'de forma giydi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, 146 kez de Uruguay Milli Takımı forması giydi.
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