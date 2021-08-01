Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir Diego Costa gündemdeydi. Siyah beyazlılar Brezilya asıllı İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfetti. Ancak henüz transferde son noktayı koyamayan Kartal'a, yıldız isim için 2 de dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Diego Costa'ya iki yeni teklif daha olduğu iddia edildi. İtalyan Alfredo Pedulla'nın iddiasına göre Fotomaç'ın derlediği haberde; Costa hala Türkiye ve Beşiktaş'a gitme konusunda ikna olmuş değil ifadeleri kullanıldı. "Bologna dedikodularının arkasında Genoa da Diego Costa'yı istemedi. Hala Cagliari ve bir Dubai ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş'ın bu konudaki tutumu ise "Ya son teklifimizi kabul eder ya da istediği yere gider" şeklinde.

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