01 Ağustos 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Diego Costa transferinde 2 zorlu rakip çıktı!
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir Diego Costa gündemdeydi. Siyah beyazlılar Brezilya asıllı İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfetti. Ancak henüz transferde son noktayı koyamayan Kartal'a, yıldız isim için 2 de dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Diego Costa'ya iki yeni teklif daha olduğu iddia edildi. İtalyan Alfredo Pedulla'nın iddiasına göre Fotomaç'ın derlediği haberde; Costa hala Türkiye ve Beşiktaş'a gitme konusunda ikna olmuş değil ifadeleri kullanıldı. "Bologna dedikodularının arkasında Genoa da Diego Costa'yı istemedi. Hala Cagliari ve bir Dubai ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş'ın bu konudaki tutumu ise "Ya son teklifimizi kabul eder ya da istediği yere gider" şeklinde.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Luuk de Jong'dan iyi haber geldi! Kulübü Sevilla...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası