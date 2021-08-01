01 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Diego Costa transferinde 2 zorlu rakip çıktı!

Costa'nın talipleri artıyor! Kartal'a 2 rakip birden
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir Diego Costa gündemdeydi. Siyah beyazlılar Brezilya asıllı İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfetti. Ancak henüz transferde son noktayı koyamayan Kartal'a, yıldız isim için 2 de dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Diego Costa'ya iki yeni teklif daha olduğu iddia edildi. İtalyan Alfredo Pedulla'nın iddiasına göre Fotomaç'ın derlediği haberde; Costa hala Türkiye ve Beşiktaş'a gitme konusunda ikna olmuş değil ifadeleri kullanıldı. "Bologna dedikodularının arkasında Genoa da Diego Costa'yı istemedi. Hala Cagliari ve bir Dubai ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş'ın bu konudaki tutumu ise "Ya son teklifimizi kabul eder ya da istediği yere gider" şeklinde.

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