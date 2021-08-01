Yeni sezonda kadrosuna bir kaleci transfer etmek isteyen Beşiktaş, Başakşehir forması giyen milli file bekçisi Mert Günok'u istiyor. Siyah beyazlılar yabancı sınırı nedeniyle özellikle yerli bir kaleci ile devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kartal, deneyimli kalecinin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yeni sezonda üç kulvarda da başarı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu doğrultuda alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik ekiple yapılan son görüşmede kale hattında yeni bir planlamaya giden yönetim, bu bölgeye de transfer yapma kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal, bu doğrultuda Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

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