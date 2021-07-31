Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Costa için eli güçlendi!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü arayışında olan siyah beyazlılar, Diego Cosya ile ilgileniyordu. Portekiz'in Record gazetesi Diego Costa'ya talip olan takımları yaşadığı sakatlık nedeniyle uyarırken "Ama Türk ekibi tüm riskleri almaya hazır" yorumunu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
GÖZÜMÜZÜ KORKUTUYOR!
Beşiktaş'ın santrfor adayları listesinde ilk sıralarda olan Diego Costa konusunda çarpıcı bir haber ortaya atıldı. Portekiz'in Record gazetesi Costa'ya talip olan takımları adeta uyardı. Gazete "Diego Costa uzun süredir suyun (futbolun) dışında. Onu kim yakalayabilecek?" diye sorduğu haberinde, "Ancak Türk temsilcisi bu konuda tüm riskleri almaya hazır" yorumunu yaptı.
Costa'nın ilk olarak Palmeiras'a gideceği iddia ediliyordu ancak teknik direktör Abel Ferreira reddetti. Bu transfer için "Aralık ayından beri kulüpsüz olması gözümüzü korkutuyor" değerlendirmesi yapıldı.
KARTAL'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ
Fotomaç'ın, Record'dan derlediği ikinci iddiaya göre, Benfica'dan sonra Sporting de Diego Costa'ya teklif yapmama kararı aldı. Gazetenin haberine göre Costa, Sporting'e teklif edildi ancak Sporting 32 yaşındaki forvete teklif sunmayacağı, çünkü sakatlığının korkuttuğu ifade edildi.
Kısa süre önce de Bologna'dan da benzer bir açıklama yapılmış, sportif direktör Walter Sabatini sakatlığını bahane ederek Costa'yı almayacaklarını söylemişti. Bu şartlarda Diego Costa'nın önünde resmi olarak sadece Beşiktaş'ın teklifi bulunuyor, bu da siyah-beyazlıların bu transfer için elini bir hayli güçlendirmiş durumda.
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