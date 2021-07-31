Kısa süre önce de Bologna'dan da benzer bir açıklama yapılmış, sportif direktör Walter Sabatini sakatlığını bahane ederek Costa'yı almayacaklarını söylemişti. Bu şartlarda Diego Costa'nın önünde resmi olarak sadece Beşiktaş'ın teklifi bulunuyor, bu da siyah-beyazlıların bu transfer için elini bir hayli güçlendirmiş durumda.

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