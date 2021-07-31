Beşiktaş 2. provada! Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Bjk haberleri
Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampının iptal olmasının ardından yurt içi hazırlık maçlarına devam ediyor. Başakşehir'i 1-0 ile geçen Kartal, Kayserispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve yeni transferlerin sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
LIONEL CAROLE OYNAYABİLECEK!
Sarı Kırmızılı takımda Silviu Lung, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Emre Demir forma giymeyeceği maçta yeni transferler Lionel Carole, Onur Bulut gibi isimler oynayacak.
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