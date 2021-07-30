30 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladı

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç sağ beki Kerem Kalafat, yeni sezon öncesi Uşakspor'a kiralandı. Genç futbolcu geçen sezon Giresunspor'da görev almıştı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularından Kerem KalafatUşakspor'a kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."

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