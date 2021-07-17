Son dakika spor haberi: Beşiktaş Luuk de Jong transferi için Sevilla ile anlaştı!

Yeni sezona yeni bir forvet ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Diego Costa'ydı. Siyah beyazlılar İspanyol forvet ile yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç alamamış ve masadan kalkmıştı. Rotasını bir başka yıldıza çeviren Kartal, Luuk de Jong'un kiralanması için kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Siyah-beyazlı takımda forvet transferinde artık son düzlüğe girildi. Bir süredir Diego Costa ile yaptığı görüşmelerde olumlu yol alsa da kaprislerinden bıkarak rotayı Luuk de Jong'a döndüren Beşiktaş, geçtiğimiz gün Sevilla'ya kiralama teklifi yapmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre; İspanyol ekibinden de pozitif geri dönüş geldi. Alınan bilgilere göre Sevilla ile 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldı. Tarafların artık oyuncunun maaş ödemeleri konusunda pazarlıklar yaptığı kaydedildi.

PSV DE İSTİYOR AMA... 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.