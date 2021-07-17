Son dakika spor haberi: Beşiktaş Luuk de Jong transferi için Sevilla ile anlaştı!
Yeni sezona yeni bir forvet ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Diego Costa'ydı. Siyah beyazlılar İspanyol forvet ile yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç alamamış ve masadan kalkmıştı. Rotasını bir başka yıldıza çeviren Kartal, Luuk de Jong'un kiralanması için kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah-beyazlı takımda forvet transferinde artık son düzlüğe girildi. Bir süredir Diego Costa ile yaptığı görüşmelerde olumlu yol alsa da kaprislerinden bıkarak rotayı Luuk de Jong'a döndüren Beşiktaş, geçtiğimiz gün Sevilla'ya kiralama teklifi yapmıştı.
10 ŞAMPİYONLUK
De Jong, kariyerinde biri Avrupa Ligi olmak üzere 10 kez şampiyonluk yaşadı. Oyuncunun 1 de gol kralllığı var.
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