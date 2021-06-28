28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş rotasını Nicolas N'Koulou'ya çevirdi! | Nicolas N'Koulou kimdir? (BJK haberleri)

Beşiktaş rotasını Nicolas N'Koulou'ya çevirdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Nicolas N'Koulou'yu gündemine aldı. 31 yaşındaki stoper için şartlar zorlanacak. (BJK haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Montero'nun takımdan ayrılmasıyla alternatif savunmacısı kalmayan Kartal, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N'Koulou için şartları zorluyor. Takvim'in haberine göre, Torino ile olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Kamerunlu savunma oyuncusu imza parası istiyor. Sergen Yalçın transfere onay verdi.
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