02 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ı yeni sezonda da kadrosuna katmak istiyor. Cezayirli yıldızın transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Ghezzal'ın alternatifini belirledi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Spezia forması giyen Daniele Verde için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

Cezayir Milli Takımı'nda Ghezzal'ın forma rekabetine girdiği Adam Ounas'a teklif yapan siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir başka iddia daha geldi. TuttoMercato'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

600 BİN EURO'YA ALDILAR
Serie A ekibi Speiza, geçen sezon Yunan temsilcisi AEK'ten 200 bin euro'luk bedel ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcunun bonservisini sezon sonunda 600 bin euro ödeyerek almıştı. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

Daha önce İtalya'nın alt yaş gruplarında da milli formayı terleten Daniele Verde, sağ kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Verde, ilk olarak 12 Ağustos 2015'te forma giydiği İtalya U21 Milli Takımı ile 12 karşılaşmada 1 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

Sağ kanat adayı Verde, profesyonel kariyerinde 9 farklı takımda oynadı. Bu periyotta 218 maça çıkan İtalyan yıldız, rakip fileleri 50 kez havalandırırken, 19 da asist yaptı ve toplam 69 gole direkt katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti Dzeko'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! İstediği rakamı iletti
Kartal'a transfer müjdesi! Sudan ucuza gelecek Kartal'a transfer müjdesi! Sudan ucuza gelecek
Transferde dev harekat! Transferde dev harekat!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör