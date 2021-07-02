Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş için Daniele Verde iddiası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ı yeni sezonda da kadrosuna katmak istiyor. Cezayirli yıldızın transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Ghezzal'ın alternatifini belirledi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Spezia forması giyen Daniele Verde için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.





Cezayir Milli Takımı'nda Ghezzal'ın forma rekabetine girdiği Adam Ounas'a teklif yapan siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir başka iddia daha geldi. TuttoMercato'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü.

600 BİN EURO'YA ALDILAR

Serie A ekibi Speiza, geçen sezon Yunan temsilcisi AEK'ten 200 bin euro'luk bedel ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcunun bonservisini sezon sonunda 600 bin euro ödeyerek almıştı. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.



