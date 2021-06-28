Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Salih Uçan, flaş açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki orta saha, "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah beyazlıların transfer gündemindeki Salih Uçan'dan flaş açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'la başarılı bir grafik sergileyen orta sahanın, Akdeniz kulübüyle sözleşmesi sona ermişti.

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan yıldız oyuncu, transfer açıklamasında bulundu. Salih, Tivibuspor'a verdiği röportajda, "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken" dedi.

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