27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta rota Uros Spajic'e çevrildi!

Kartal'a Sırp stoper! Sunulan teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta stoper arayışları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar son olarak Feyenoord'da sezonu kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. İşte Beşiktaş'ın Spajic için sunduğu teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti. Sabah'ın haberine göre Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu. Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

SPORAR'DA 2 MİLYON EURO FARK
Öte yandan, Beşiktaş'ın forvet mevkii için düşündüğü Andraz Sporar ile ilgili olarak Portekiz basınından bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü bonservisiyle satmak istediği, siyah-beyazlıların ise kiralama artık satın alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Portekiz ekibinin opsiyonu 7 milyon Euro olarak belirlediği, Kartal'ın ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek için uğraş verdiği ifade edildi.

ATİBA&TÖRE 1 YIL DAHA KARTAL
İç transferde de hareketli günler yaşayan Beşiktaş, sözleşmeleri sona eren Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı. İki futbolcunun 1 yıllık mukaveleye imza atacakları belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, 38 yaşındaki Atiba'yı önümüzdeki sezonun sonunda antrenör olarak takımda tutmayı planlıyor.

SAMSUN'DAN NURULLAH CEVABI!
SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın kalecileri Nurullah Aslan'ı istediğini söyledi. Yıldırım, "Bir menajer, 'Nurullah'ı Beşiktaş'a verir misiniz?' dedi. Önce 750 bin, sonra da 1 milyon Euro önerdi. Beşiktaş Ersin'in transferinden 9 milyon aldığında benim kalecimi istiyorsa bana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah'ı çok daha iyi bir fiyata satabilir" ifadelerini kullandı.
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