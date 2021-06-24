Son dakika transfer haberi: Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf Beşiktaş'a!
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef iyi bir golcüyü kadroya katmak. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından tartışılmayacak bir yıldızı transfer etmek isteyen Kartal, girişimlere başladı. Hatayspor'dan Mame Diouf'u listesine alan siyah beyazlılar, sözleşmesinde 'özel bir madde' olduğu belirlenen Senegalli için harekete geçti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transferde gaza bastı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupada olmak üzere 3 kulvarda mücadele verecek siyah-beyazlı takım geniş bir kadro kurmanın peşinde. İşte Kartal'ın golcü hedefleri...
ÖNCELİK COSTA
Aboubakar'ın ayrılması, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayacak olanCenk Tosun'un da kiralık geldiği Everton'a dönecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapacak olan Siyah Beyazlılar'ın önceliği Diego Costa.
YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği İspanyol forvet konusunu kısa süre içinde sonlandırmak isteyen yönetim 2 milyonu garanti, 500 bini de bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro önerdiği 32 yaşındaki forvete, kalan pürüzleri giderip 5 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.
İKİNCİ FORVET HATAY'DAN
İkinci forvet transferi için Dzeko ve Arnautovic isimleri gündeme gelse de bu oyuncuların yüksek maliyeti yüzünden rota Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'a çevrilmişti.
SERGEN YALÇIN İSTEDİ
Geçen sezon Bordo-Beyazlı formayla ligde 19 gol atan Diouf'un alınmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği belirtiliyor.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE
33 yaşındaki oyuncunun Güney ekibiyle sözleşmesi sürüyor ancak Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Diouf transferinin de kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?