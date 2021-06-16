Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek, kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ile forvet ihtiyacı artan Beşiktaş, önceliği forvete verdi. Ancak diğer pozisyonlarda da transfer yapılacak. eşiktaş'ın listesine Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi gibi isimler eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

KENAN KARAMAN A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.

ELAYİS TAVŞAN Beşiktaş, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kartal'ın 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edeceği belirtildi.

RYAN PORTEUS Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ryan Porteus, Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Sergen Yalçın genç futbolcunun transferine onay verdi.

MIGUEL BORJA Beşiktaş, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, Kartal'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor. 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş golcüsünü Kolombiya'da buldu. Görüşmeler devam ediyor.

TAKUMA ASANO Trabzonspor'un da gündemine gelen Takuma Asano için Beşiktaş devreye girdi. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, teklif hazırlığında.

DIVOCK ORIGI Beşiktaş, Liverpool'un yolları ayırmayı planladığı Divock Origi için devreye girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun maaşı yaklaşık 3.5 milyon euro. Beşiktaş futbolcu için Liverpool'a yarı maaşını ödeme teklifinde bulunabilir.

MARKO ARNAUTOVIC Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda EURO 2020'de Avusturya formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü yıldız Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın gündeminde. Avrupa'ya dönemeye sıcak bakan futbolcu için Bologna'da devrede.