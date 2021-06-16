16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek, kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ile forvet ihtiyacı artan Beşiktaş, önceliği forvete verdi. Ancak diğer pozisyonlarda da transfer yapılacak. eşiktaş'ın listesine Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi gibi isimler eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

'ın yıldız ismi 'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

ELAYİS TAVŞAN

Beşiktaş, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kartal'ın 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

RYAN PORTEUS

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan , Beşiktaş'ın da gündemine geldi. genç futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

MIGUEL BORJA

Beşiktaş, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, Kartal'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor. 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş golcüsünü Kolombiya'da buldu. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

TAKUMA ASANO

Trabzonspor'un da gündemine gelen Takuma Asano için Beşiktaş devreye girdi. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, teklif hazırlığında.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

DIVOCK ORIGI

Beşiktaş, Liverpool'un yolları ayırmayı planladığı Divock Origi için devreye girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun maaşı yaklaşık 3.5 milyon euro. Beşiktaş futbolcu için Liverpool'a yarı maaşını ödeme teklifinde bulunabilir.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

MARKO ARNAUTOVIC

Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda EURO 2020'de Avusturya formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü yıldız Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın gündeminde. Avrupa'ya dönemeye sıcak bakan futbolcu için Bologna'da devrede.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

VEDAT MURIQI

Beşiktaş, ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Vedat Muriqi için nabız yokluyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak bakması halinde görüşmeler hızlandırılacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kozuyla Lazio'nun kapısını çalacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Costa için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol yıldızın transferinde en büyük engel olan maddi konular çözülmeye başladı. Kıran kırana süren pazarlıklar sonucunda Costa, istediği ücrette ve imza parasında indirime gitti.

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