09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asist kralı olmuş ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızla yola devam etmek isterken, 29 yaşındaki yıldızdan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

'ın 2020-2021 sezonu başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , ve şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, ve 'nin anlaşmasını umduğunu belirtti. Şu sıralar Cezayir Milli Takım'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK BÜYÜK ONUR"

'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, " ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber! Gelecek sezon...

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

yönetimi dün şampiyonlukta büyük payı olan ile masaya oturdu. Bonservisi 'de olan olan Cezayirli kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmedi. Taraflar, transfer için yeniden bir araya gelecek.

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