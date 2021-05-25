25 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kadroyu da olabildiğince koruyarak takviyeler yapmak isteyen Kartal'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar'ın son durumları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transferde çalışmalarına hız veren , ilk olarak takımın en önemli isimlerinden Atiba ile anlaşacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri

Siyah beyazlı ekipte bir diğer hedef bu sezon sergilediği performanla parmak ısırtan 'in bonservisini almak. Yıldız futbolcu için Sporting ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri

ABOUBAKAR KALACAK MI?

'ın yıldız isimlerinden ile görüşmeler devam ediyor. Yıldız futbolcunun takımda kalması isteniyor. Bu doğrultuda kendisi ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri

MERT GÜNOK BOMBASI!

Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler üzerine alternatif isimlere yönelen , A Milli Takım ve Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın yakın zaman içerisinde kaleci kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri

SALİH UÇAN 1 HAZİRAN'DA!

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 'a birçok talip bulunuyor. , 1 Haziran'da yıldız futbolcu ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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