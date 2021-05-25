Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar... | BJK haberleri
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut kadroyu da olabildiğince koruyarak takviyeler yapmak isteyen Kartal'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Valentine Rosier ve Aboubakar'ın son durumları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transferde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak takımın en önemli isimlerinden Atiba ile anlaşacak.
Siyah beyazlı ekipte bir diğer hedef bu sezon sergilediği performanla parmak ısırtan Valentine Rosier'in bonservisini almak. Yıldız futbolcu için Sporting ile görüşmeler sürüyor.
MERT GÜNOK BOMBASI!
Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler üzerine alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, A Milli Takım ve Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın yakın zaman içerisinde kaleci kararını vermesi bekleniyor.
SALİH UÇAN 1 HAZİRAN'DA!
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a birçok talip bulunuyor. Beşiktaş, 1 Haziran'da yıldız futbolcu ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.
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