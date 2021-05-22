22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. (BJK spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın gelecekteki yıldızları arasında gösterilen şimdiden gelecek sezon için sabırsızlanıyor. Birçok araştırmada gelecekteki Avrupa'nın yıldızları arasında gösterilen '' lakaplı Hasic, 'ne konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

Genç yıldız, "Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

Kendisine yapılan '' yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, "Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara 'Harika Çocuk'u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

Ligde bu sezon attığı iki golün, 'ın iki averaj önünde kazanılan şampiyonluğu getirmiş olabileceğini söylediğimizde kahkaha atan Hasic, "Belki de öyle oldu. Şaka bir yana önemli olan şampiyonluktu. Kimin gol attığından çok takımın başarısı önemliydi" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

İki kupa kazanmalarının 'inanılmaz' olduğunu dile getiren ve "Rüya gerçek oldu" ifadesini kullanan , tam bir hayranı olduğunu söylüyor. Genç isim "Ondan çok şey öğreniyorum. Hayalim 'da oynamak" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

'in koltuk değneği, şampiyonluk kutlamalarının figürlerinden biri olmuştu. Koltuk değneğini şampiyonluk hatırası olarak saklayacağını söyleyen Hasic, "Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Koltuk değneği de benim için kupa kadar değerli" ifadelerini kullandı.

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