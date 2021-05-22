Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!

Kendisine yapılan 'Harika Çocuk' yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, "Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara 'Harika Çocuk'u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi.