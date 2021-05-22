Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in dönüş tarihi belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. (BJK spor haberleri)
Avrupa'nın gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ajdin Hasic şimdiden gelecek sezon için sabırsızlanıyor. Birçok araştırmada gelecekteki Avrupa'nın yıldızları arasında gösterilen 'Harika Çocuk' lakaplı Hasic, Türkiye Gazetesi'ne konuştu.
Genç yıldız, "Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Kendisine yapılan 'Harika Çocuk' yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, "Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara 'Harika Çocuk'u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi.
Ligde bu sezon attığı iki golün, Galatasaray'ın iki averaj önünde kazanılan şampiyonluğu getirmiş olabileceğini söylediğimizde kahkaha atan Hasic, "Belki de öyle oldu. Şaka bir yana önemli olan şampiyonluktu. Kimin gol attığından çok takımın başarısı önemliydi" dedi.
İki kupa kazanmalarının 'inanılmaz' olduğunu dile getiren ve "Rüya gerçek oldu" ifadesini kullanan Adin Hasic, tam bir Lionel Messi hayranı olduğunu söylüyor. Genç isim "Ondan çok şey öğreniyorum. Hayalim Barcelona'da oynamak" şeklinde konuştu.
Ajdin Hasic'in koltuk değneği, şampiyonluk kutlamalarının figürlerinden biri olmuştu. Koltuk değneğini şampiyonluk hatırası olarak saklayacağını söyleyen Hasic, "Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Koltuk değneği de benim için kupa kadar değerli" ifadelerini kullandı.
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