"SON MİLLİ ARA KABUS GİBİYDİ"



Milliyet'e konuşan Yalçın, "Korktuğum başıma gelmişti... Bu yarışta "acaba" kelimesini pek aklıma getirmedim. Fakat son milli ara, hepimiz için kabus gibiydi...Aboubakar ülkesinden sakat döndü. Hasic sezonu kapattı, Oğuzhan sakatlandı ve sonra o da sezonu noktaladı. Bunlar yetmezmiş gibi Cenk Tosun da Erzurum'da sakatlanarak sezonu kapattı. Ayrıca Cenk ile Dorukhan milli aradan virüse yakalanarak dönmüştü. Bahanelerimiz var diye ben bu yarışı yarıda bırakmayı hiç düşünmedim. Benim bahanem olamaz. Biz Beşiktaş isek ve ben o sahaya 11 kişi çıkartabiliyorsam yarışı terk edemezdik" dedi.