22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Maç biter bitmez kendimi sahaya attım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon yaşanan tarihi başarıyı anlattı. Siyah beyazlıların Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk serüveninden, oyuncu performanslarına, 7-0'lık Hatayspor maçından Adem Ljajic ile olan diyaloğuna kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Yalçın'ın flaş sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

2020 - 2021 sezonunu çifte kupayla kapatan 'ta, Teknik Direktör 16. şampiyonluğun öyküsünü anlattı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"SON MİLLİ ARA KABUS GİBİYDİ"

'e konuşan Yalçın, "Korktuğum başıma gelmişti... Bu yarışta "acaba" kelimesini pek aklıma getirmedim. Fakat son milli ara, hepimiz için kabus gibiydi... ülkesinden sakat döndü. sezonu kapattı, sakatlandı ve sonra o da sezonu noktaladı. Bunlar yetmezmiş gibi Tosun da 'da sakatlanarak sezonu kapattı. Ayrıca Cenk ile Dorukhan milli aradan virüse yakalanarak dönmüştü. Bahanelerimiz var diye ben bu yarışı yarıda bırakmayı hiç düşünmedim. Benim bahanem olamaz. Biz isek ve ben o sahaya 11 kişi çıkartabiliyorsam yarışı terk edemezdik" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"ŞARTLARI ZORLADIM"

Şampiyonluğu kaybetsek bile belki kimse bize 'neden kaybettiniz' demezdi. Şartlar ortadaydı. Ama buna mı sığınacaktık biz! Ben futbolculuğumda da, sahada hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman şartları zorladım. Benim en büyük şansım, takım için mücadele eden oyuncularımın olmasıydı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"KİMSE 8'DE 8 YAPAMAZ DEDİM"

Nisan ayında topladığımız puanlar bizim için çok önemli bir avantajdı. Açık ve net söyleyeyim; benim için bu sezon şubat ve nisan ayları çok önemliydi. O dönem toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız lazımdı. Çünkü son haftaların çok zor geçeceği dünden belliydi. O nedenle ben 'Kimse 8'de 8 yapamaz' dedim. Ve dediğim de çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"7-0'I BEKLEMİYORDUM"

Bizim 7-0 yendiğimiz maçını ayrı bir yere koymam lazım. Doğru konuşmak lazım böyle bir skoru ben de beklemiyordum ama böyle bir oyunu bekliyordum. 'Evet göreceksiniz' dedim. Çünkü oyuncularım çok hırslandı bu maça.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Göztepe maçını kazanıp şampiyon olduktan sonra bir duygu boşalması oldu, gözyaşlarımı tutamadım. Maç biter bitmez kendimi sahaya attım. Önüme gelene sarıldım. İnanın tüylerim diken dikendi! Futbolcuyken şampiyonluklar yaşadım ama bu bambaşka bir şeydi. Bu şampiyonluk benim teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

"TÜM BUNLAR HAYALİMDİ"

Oyuncularım bana öyle bir zafer yaşattılar ki hepsine teker teker sarılmak istedim. Şükürler olsun Allah'a, alt yapısından geldiğim 'ta bu günleri gördüm. Tüm bunlar benim hayallerimdi, gerçek oldu. İmza törenimde, taraftarın benim üstüme koyduğu yükü; şerefimizle, hakkımızla taşıdık, hedeflerimize ulaştık. O yükü sadece ben değil, taraftarımız, oyuncularımız, yönetimimiz yani tüm camia kaldırdı. Bu şampiyonluk, bu çifte kupa tüm camiamıza hediye olsun...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler! Maç biter bitmez kendimi sahaya attım

LJAJIC İTİRAFI

Adem'in oynamadığı dönemde bazı maçlardan önce ısınma hareketleri sırasında eli cebinde dolaşması çok eleştirildi. Özel hayatı çok yazıldı, çizildi. Ben bunlara bakmam. Ben onu nasıl kazanabilirim ona baktım hep. O Ljajic elleri cebindeyken, son Göztepe maçında tek koluyla oynamak ister bir hale geldi. Neden? Çünkü takım olarak müthiş bir hava yakaladık. Onun ve diğer oyuncularımın böyle olmasında bu havanın çok etkisi var.

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