21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Transfere sıcak bakıyor...

Kartal yeni golcüsünü buldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

ve 'nda şampiyonluğa uzanan , adeta rüya gibi bir sezon geçirdi. Siyah beyazlılar, önderliğinde kanatlandı. Ancak Kara 'da bu sezon parlayan birçok yıldızın geleceği belirsiz. Beşiktaş ise transfer harekatına santrfor transferi ile başlamak istiyor. İşte Kartal'ın gündemindeki dev golcü... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezon hem ligde hem de 'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. 'ta listenin başında ise bulunuyor. basınında yer alan haberde Fransız golcünün, OH takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Beşiktaş olabileceği öne sürüldü. Kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği aktarılan Henry için Beşiktaş'ın büyük bir şans olduğunun altı çizildi. Oyuncu bu sezon ligde 21 gol attı. (Fotomaç)

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