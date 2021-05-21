Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Transfere sıcak bakıyor...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, adeta rüya gibi bir sezon geçirdi. Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın önderliğinde kanatlandı. Ancak Kara Kartal'da bu sezon parlayan birçok yıldızın geleceği belirsiz. Beşiktaş ise transfer harekatına santrfor transferi ile başlamak istiyor. İşte Kartal'ın gündemindeki dev golcü... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Beşiktaş'ta listenin başında ise Henry bulunuyor. Belçika basınında yer alan haberde Fransız golcünün, OH Leuven takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Beşiktaş olabileceği öne sürüldü. Kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği aktarılan Henry için Beşiktaş'ın büyük bir şans olduğunun altı çizildi. Oyuncu bu sezon ligde 21 gol attı. (Fotomaç)
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