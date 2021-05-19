Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılardan flaş bir forvet hamlesi geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı... Takvim'in haberine göre; Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.





2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.



