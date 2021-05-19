19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılardan flaş bir forvet hamlesi geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Sezonu çifte kupa ile bitiren transferde de gaza bastı... Takvim'in haberine göre; Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak forması giyen 'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.

Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin 'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.

Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi

KARTAL'IN KOZU DEVLER LİGİ

Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için 'ın en büyük kozu ise bileti olacak. da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.

Beşiktaş'tan transferde forvet harekatı! En büyük koz Devler Ligi

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK BİR GOLCÜ

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan , yüksek fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti.

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