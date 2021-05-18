Ghezzal'ın yeni takımı neresi olacak?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cezayirli yıldız hakkında sürpriz bir takım girişimlere başladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla formunun zirvesine çıkmış ve siyah beyazlıların yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Sezonun sona ermesiyle beraber yıldız futbolcu için çeşitli transfer spekülasyonları gündeme gelirken, Beşiktaş ile beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, kulübünden bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı ortaya çıktı.
İtalyan Tuttomercato, Ghezzal için sürpriz bir habere imza attı. İddiaya göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta memnun ancak asıl tercihi başka olacak.
Buna göre Ghezzal, öncelikle Avrupa'nın dev kulüplerinin, transfer için kapıyı çalmasını bekliyor. Bununla beraber yıldız futbolcu, eski takımı Fiorentina'dan da gelecek olası bir teklifi kabul etmeye hazır.
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