18 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Ghezzal'ın yeni takımı neresi olacak?

Ghezzal transferi zora mı giriyor?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın sezon başında takımlarından 'den kiraladığı transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. basınında çıkan haberlere göre Cezayirli yıldız hakkında sürpriz bir takım girişimlere başladı. ( haberleri)

'ın sezon başında 'den kiraladığı , gösterdiği performansla formunun zirvesine çıkmış ve siyah beyazlıların yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Sezonun sona ermesiyle beraber yıldız futbolcu için çeşitli transfer spekülasyonları gündeme gelirken, Beşiktaş ile beraber ve 'ın, kulübünden bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı ortaya çıktı.

Tuttomercato, Ghezzal için sürpriz bir habere imza attı. İddiaya göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta memnun ancak asıl tercihi başka olacak.

Buna göre Ghezzal, öncelikle 'nın dev kulüplerinin, transfer için kapıyı çalmasını bekliyor. Bununla beraber yıldız futbolcu, eski takımı 'dan da gelecek olası bir teklifi kabul etmeye hazır.


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