17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida EURO 2020 kadrosuna çağırıldı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Domagoj Vida, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta, savunma oyuncusu Domagoj Vida EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi.
İşte Milli Takım listesi:
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