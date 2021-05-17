17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida EURO 2020 kadrosuna çağırıldı!

Beşiktaşlı yıldız EURO 2020 kadrosuna çağırıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'ın yıldız futbolcusu , Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

'de 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan 'ta, savunma oyuncusu Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi.

İşte Milli Takım listesi:

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