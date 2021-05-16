Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Göztepe-Beşiktaş maçını yorumladı! "O kadar sarı kırmızı takım arasından..."
Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyon oldu. Usta yazarlar da siyah-beyazlıların 16. kez mutlu sona ulaştığı bu mücadeleyi yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
ERMAN TOROĞLU - YAZIK OLURDU
Bu Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da haftalardır şunu söyledim "Bu sene şampiyonluğu köküne kadar hak eden takım Beşiktaş. Hak eden teknik adam Sergen Yalçın. Allah da onların gönüllerine göre verdi. Çok zorlandılar. Kadroları inanılmaz dardı. Karşılarında her türlü faktörle oynayan iki büyük takım vardı. Hepsini sahada yendiler. Oyunu çirkinleştirmedikleri gibi hep güzelleştirdiler. 9-10 kişiyle defans yapmaya kalkmadılar. Hep hücumu düşündüler. Hatta bu konuda hata bile yaptılar.
Ben Beşiktaşlı değilim, Fenerli, Galatasaraylı da değilim ama bu sezon bu takım şampiyon olmasa hem bu takıma hem Sergen'e yazık olurdu. Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Hem de bu şartlarda. Düşünün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yedek kulübesini. Bir de Sergen'in yedek kulübesini.
Bu sene Beşiktaş'ın maçı olsa da iyi futbol seyretsem diye televizyonun başına geçtim. Fener'in Galatasaray'ın Trabzon'un maçları angarya geldi. İşim olmasa bu 3 takımın maçını izlemezdim. Ama Beşiktaş'ın maçını açardım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Karagümrük bu hafta Göztepe ve Malatyaspor, 3 takıma da helal olsun. Ellerinden ne geliyorsa mücadele ettiler, oynadılar. En ufak bir şaibeye meydan vermediler. Zaten onun için de şampiyon olan takımın keyfi büyük oldu. Hani derler ya "Helal şampiyonluk." Evet Beşiktaş helaliyle şampiyon oldu.
Fırat Aydınus da çok düzgün maç yönetti. Zaten Fırat 10 yıldır bu ülkenin en iyi hakemi. En iyi kumaşı. Ama kendi hataları ama başkalarının babaları tarafından önü kesildi. Buraya kadar denildi. Dün gece Kayserispor sarı-kırmızı, Göztepe sarı kırmızı, Malatya sarı-kırmızı, Galatasaray sarı-kırmızıydı. Bu kadar sarı-kırmızının arasından şampiyon siyah-beyaz çıktı. Can-ı gönülden tebrikler.
SİNAN VARDAR - HAK EDEN ŞAMPİYON
Dün tüm Beşiktaşlılar için hayatlarının en uzun günlerinden biri oldu. Ve şükür ki; Beşiktaş ŞAMPİYON... Anasının hak sütü gibi helal; BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON... Sinir atmosferi yüksek, gergin bir acayip 90 dakika ve hatta 90 dakikalar yaşandı. Şekerimiz yükseldi, tansiyonumuz bir düştü bir yükseldi ama sonu güzel bitti. Dünkü maçta aslında yazılacak çok şey yok. Bu gerginlikte daha iyisi olmazdı, olamazdı.
Beşiktaş'ta sahada ter döken herkesi alınlarından öpüyorum. Aslanlar gibi mücadele eden Ünal Karaman ve ekibine de alkışlarımı yolluyorum. Göztepe forması giyen evladımız Atınç belki en zor maçlarından birini oynadı ama mücadelesi Beşiktaşlıya çok yakıştı. Tabii son maçta BEFAM'dan yetişen dün Galatasaray'a nefis bir gol atan Malatyasporlu Adem Büyük'ü alkışlamayı unutmayalım.
Böyle maçları oynamak gerçekten çok zordur. Helal olsun Beşiktaş'a, bu şampiyonluğa emek veren herkese... Beşiktaş için harika bir sezon oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere tüm yöneticileri, Sergen hoca, teknik ekibi ve özellikle de futbolcu kardeşlerimi teker teker tebrik ederim. Tabii ki bu şampiyonluğun isimsiz kahramanları var. Masöründen, malzemecisine kadar harika bir iş çıkaran tüm emekçiler; var olun, sağ olun... Her zaman her yerde en Büyük BEŞİKTAŞ....
REHA KAPSAL - KAHRAMAN!
Beşiktaş, sezona hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde kötü başladı. Yeni bir kadro yapılanmasına giden Beşiktaş, ilk haftalarda Konya'ya 4-1 de mağlup oldu. Sergen hoca için de dönüm noktası olan Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle farklı bir ivme kazandı. Burada Sergen Yalçın büyük resme bakarak sorunları tespit edip uygulamaya geçti. Yapısal bozuklukları gidererek bununla ilgili problem yaratan değil, çözen ve liderlik eden kişiliğiyle takım içindeki idareyi iyi yaptı. Oyuncularla değişime ve gelişime geçerek saha içine en olumlu şekilde uygulamaya geçti.
Çünkü bir takımı kurmak ile ona kalite katmak ve bunu korumak çok farklı. Tabii ki soğukkanlılık ve liderlik burada en önemli unsurdu. Beşiktaş yakaladığı güçlü oyunla her maça favori çıkmaya başladı. Bu güçlü yapı rakiplerde de baskı oluşturdu. Tabii ki özellikle son düzlüğe girildiğinde başta Aboubakar olmak üzere Cenk, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal ve Ljajic'in de sakatlık geçirmesiyle yedek kulübesinde altyapıdan oyuncuları koyduğu maçlar oldu.
Bu talihsizlikte başarıyı yakalamak çok önemli çünkü futbolda kimse denizdeki fırtınayla ilgilenmez. Tekneyi limana yanaştırıp yanaştırmadığını göz önüne alırlar. Sergen Yalçın, eldeki sıkıntılar ve kısıtlı kadroya rağmen yüksek verim aldı. Güçlü oyunun en önemli mimarlarından Aboubakar'ın 10 haftaya yakın olmaması, Josef'in, Atiba'nın, Rosier'in, Vida'nın, Welinton'un, Rıdvan, Ersin ve en önemlisi de son haftalarda takımda sorumluluk alan şampiyonlukta en önemli pay sahibi olan Ghezzal'ın da hakkını vermek gerekir.
Futbolda istikrar, öğrenmek ve uygulama becerisiyle gelir. 'Bunu pratiğe geçiren Sergen Yalçın, elde edilen büyük başarıda ve şampiyonlukta oyuncu değil takımın kahraman olduğu, içinde de oyuncuların yer aldığı çok önemli bir takım kurgusu yarattı. Günlük, doğaçlama performansla kahramanlaşan oyuncular değil, oyunu değerli kılan merkezinde her oyuncunun kahramanlaştığı güçlü bir oyun yapısı oluşturdu.' Teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, Ümraniye'de çalışan bütün personeli ve taraftarıyla bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.
TURGAY DEMİR - HELAL OLSUN...
Yıllarca, iddiasız takımların, iddialı rakipler karşısındaki, ezilip, büzülmelerini, oynar gibi yapmalarını izleyedik. Yeri geldi isyan ettik… Bu işler bir gün düzelir mi acaba diye çok kafa yorduk, çözüm de bulamadık… Yine öyle bir sezon sezonu nasip oldu… Çok şükür bu kez en iddiasız takımlar bile, rakiplerinin iddialarını hiç önemsemeden mertçe mücadele ettiler. Bu vesileyle öncelikle Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncuları bütün kalbimle kutluyorum. Hangi takımın şampiyon olduğunun çok önemi yok, hak ederek şampiyon olunması, rakiplerin buna katkı yapmaması en önemli konudur.
40 yıldır, hakkaniyetli mücadele, adaletli bir yarışma ortamı ve tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı bir lig hayali kurmuştum… Bu sezonun en azından finali tam da gönlümüze göre oynandı. Bir temiz futbol dilencisi olarak artık ölsem de gam yemem… Hasret kalmışız her futbolcunun alın teri akıtarak oynamasına… Ne çok özlemişiz hakemlerin en azından finalde işe karışmamasına… Çok şükür… İzmir'de Fırat Aydınus, İstanbul'da Cüneyt Çakır ve VAR'dakiler, gördüklerini çaldılar, maçın üstüyle, başıyla oynamadılar… Ne kadar şükür etsem eksik kalır… Şampiyonluk benim açımdan çok önemli değil ama o şampiyonluğu hak edenin kazanması çok önemli… Bu ülkedeki futbol insanlarının büyük bir çoğunluğu gibi, bu sezon şampiyonluğu Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünenlerdenim…
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