40 yıldır, hakkaniyetli mücadele, adaletli bir yarışma ortamı ve tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı bir lig hayali kurmuştum… Bu sezonun en azından finali tam da gönlümüze göre oynandı. Bir temiz futbol dilencisi olarak artık ölsem de gam yemem… Hasret kalmışız her futbolcunun alın teri akıtarak oynamasına… Ne çok özlemişiz hakemlerin en azından finalde işe karışmamasına… Çok şükür… İzmir'de Fırat Aydınus, İstanbul'da Cüneyt Çakır ve VAR'dakiler, gördüklerini çaldılar, maçın üstüyle, başıyla oynamadılar… Ne kadar şükür etsem eksik kalır… Şampiyonluk benim açımdan çok önemli değil ama o şampiyonluğu hak edenin kazanması çok önemli… Bu ülkedeki futbol insanlarının büyük bir çoğunluğu gibi, bu sezon şampiyonluğu Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünenlerdenim…

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ