17 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Erdal Torunoğulları'ndan Aboubakar açıklması! "Kulüp doktorunun..."

Torunoğulları'ndan Aboubakar açıklması! Kulüp doktorunun...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi şampiyonluğun ardından takımdaki son gelişmeleri açıkladı. Torunoğulları, "Aboubakar konusunda kulüp doktorunun raporuna göre oyuncunun sakat olduğunu ve böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış yapacağına inanmadığını" ifade etti. ()

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , kazanılan şampiyonlukla ilgili hislerini TRT Spor'a açıkladı.

İŞTE TORUNOĞULLARI'NIN AÇIKLAMALARI

Hala o duyguların o heyecanın içindeyiz. Kısa sürede toparlarız inşallah bir de kupa maçımız var çünkü. Yaşamak gerek, anlatmakla bitmez. 3. şampiyonluğumu yaşıyorum. Herhalde her koşulda en zoru buydu. Çok garip bir sezona başladık. Koronavirüs'ten dolayı maçlar ertelendi, sonra başladı. Geçen sezon üçüncü olmamıza rağmen 'un yerine elemelerine gittik. Çok hazırlıksız yakalandık. Bu hazırlıksız yakalandığımız dönemde de çok büyük tepkiler de aldık, beceremiyorlar yapamıyorlar diye. Özellikle sayın başkanımız çok sabırla bize her şey güzel olacak rahat olun mesajını bize aşıladı. Transferlerimizi bitirdik, onu da eleştirmeye başladılar. Şimdi bir insanın gelip aynı gün uyum sağlaması olmuyor, bu süreç isteyen bir durum. Yaptığımız transferlerde de bana göre son derece başarılı olduk. Kısıtlı bütçelerle çok iyi transferler yaptık. Hoca o transferleri çok iyi değerlendirdi. Önemli olan hocanın oyuncuları oynatabilmesi. Hoca da çoğundan %100 verim aldı. Bu zorluklara rağmen çok güzel işler yaptık. Demek ki kısıtlı bütçelerle de güzel şeyler yapılabiliyormuş.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için ve 'ın görüşmesi sonrası takviyelere karar verileceğini söyleyen Torunoğulları, Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Sonuçta bir limit sorunumuz vardı, federasyondan onay almamız gerekiyordu. Bu kontratlar Beşiktaş'a kalıyor. Hayali şeylerle uğraşmamak, kulübü borç altına sokmamak gerekiyor. Doğru işler yapalım, doğru transferler yapalım. Nitekim örneğini de bu sezon yaşadık dedi.

ve 'in kazanılan şampiyonlukta büyük emekleri olduğunu belirten Torunoğulları, "Beşiktaş'ın da amacı onlarla tekrar anlaşmak. Hem Beşiktaş'a hem 'ye çok iyi uyum sağladılar. Hem de artık şampiyon takımın oyuncuları. Kalırlarsa gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. İkisinden de son derece memnunuz. Bu iki oyuncu hakikaten bize çok fark getirdi. İnşallah anlaşırız. Olmasa da dünyanın sonu değil ama olması için bütçemiz doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. ifadelerini kullandı.

Son olarak Aboubakar'ın sözleşmesinin uzamaması için oynamadığı spekülasyonlarına da yanıt veren Erdal Torunoğulları, kulüp doktorunun raporuna göre oyuncunun sakat olduğunu ve böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış yapacağına inanmadığını ifade etti.

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